Які балістичні ракети КНДР загрожують українським містам і чи може ППО їх перехоплювати

4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія почала обстрілювати Україну балістичними ракетами, які отримала від КНДР. Що це можуть бути за ракети – читайте в матеріалі 24 каналу.

4 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія почала обстрілювати Україну балістичними ракетами, які отримала від КНДР. Що це можуть бути за ракети – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Аналог "Іскандера": як північнокорейські балістичні ракети відрізняються від російських

Чи дійсно КНДР передала Росії балістичні ракети?

Пан Кірбі не розголосив, які це саме ракети, проте на поширених Білим домом слайдах зображені північнокорейські балістичні ракети KN-23 та KN-24, та вказано ймовірну дальність – 460 кілометрів.



Перші ймовірні запуски переданих Росії ракет з КНДР по Україні / Інфографіка Білого дому, NSC

Це все дає підстави стверджувати, що мовиться саме про KN-23 та KN-24. Також про можливу передачу росіянами корейських ракет написали й у The Wall Street Journal (з посиланням на анонімні джерела та поінформованих чиновників).

Але ж під час масованих ударів по Україні 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року Сили оборони не повідомляли про ракети з КНДР?

Цьому не потрібно дивуватись. Можливим поясненням можуть бути як необхідність збереження таємниці, так і те, що KN-23, фактично, є дещо покращеною корейською копією радянсько-російського "Іскандера".

2 січня Повітряні сили відзвітували про балістичні ракети "Іскандер-М", які ворог запускав з території Росії через північний кордон з Україною. Також "Іскандер-М" були ідентифіковані серед "букету" ракет, які росіяни використали 29 грудня.

Цілком можливо, що насправді це все ж були KN-23 (бо російські "Іскандери" через санкції сміються все менше). Це б могло дозволити встановити аналіз решток снарядів, і вже від українських фахівців ця інформація потрапила в Білий дім, а згодом – у публічний простір. Також про "корейський слід" говорять деякі західні OSINT-дослідники.

При цьому Україна офіційно не підтверджувала "корейський балістичний слід".

Ми інколи чекаємо інформацію, чи били С-400 або "Іскандером М", кілька днів, не можемо з'ясовувати. Ракета летить – це цятка на радарах, летить, балістика, падає, вибухає, на маленькі шматочки розлітається. І спробуй встановити, чим вони вдарили. Точно, що вони вдарили балістикою, а яка балістика і чия ракета, будемо розбиратися. Поки що у нас немає даних, що були використані такі ракети,

– речник Повітряних сил Юрій Ігнат тактовно обійшов питання походження ракет, що є на озброєнні в росіян.



Запуск північнокорейської балістичної ракети KN-24 (Hwasongpho-11Na) / Фото KCNA / The War Zone

Що відомо про ракети KN-23, KN-24, KN-18 та інші

Твердопаливна ракета KN-23 – це прямий аналог балістичної ракети "Іскандер-М". Але водночас і доволі "свіжий" – перша відома презентація KN-23 відбулась лише в лютому 2019 року. Влітку того ж року корейські комуністи прозвітували про дальність у 690 кілометрів (за класичних для "Іскандера-М" 500 кілометрах).

При цьому сама ракета легша на 400 кілограмів за "попередника". У 2021 році КНДР провела випробування KN-23 з пускової установки на залізничному ходу.



Північнокорейський ОТРК KN-23 / Фото корейських ЗМІ

Фактично, російські пуски 29 грудня та 2 січня були першим бойовим застосуванням KN-23, до цього часу Кім Чен Ин лише погрожував своєю зброєю.

У відкритих джерелах даних про характеристики KN-23 небагато. Таким чином, можна припустити, що корейська копія виявилась таки дещо кращою за російський оригінал. Звісно, якщо піддані Кіма не набрехали.

KN-23 – відомі характеристики

Стартова маса – 3 400 кілограмів,

Бойова частина – 500 кілограмів,

Максимальна дальність пуску – 690 кілометрів.

Якщо KN-23 називають копією "Іскандера", то в KN-24 бачать риси американської ракети MGM-140 ATACMS. Втім, якщо у випадку з російськими ракетами у КНДР був доступ до технологій, то з американським снарядом, схоже, маємо справу зі своєрідним карго-культом, тобто візуальним наслідуванням без розуміння сутності.

Про KN-24 відомо ще менше. Вперше система пройшла випробування у 2019 році, тоді її практично доведена дальність пуску складала 410 кілометрів.

KN-24 – відомі характеристики

дальність – 410 кілометрів,

Розмір бойової частини – у межах 400 – 500 кілограмів,

Довжина – до 5,5 метра,

Діаметр – до 0,85 метра.



KN-24 / Фото корейських ЗМІ

Крім KN-23 і KN-24, у КНДР є й власні версії застарілих радянських балістичних ракет Р-17 комплексу "Ельбрус" ("Скад" за натівською класифікацією). Це сімейство ракет Hwasong.

Не те щоб все це було нам потрібно для подорожі, але раз почавши колекціонувати наркотики, намагаєшся зібрати максимум,

– Росія у своєму бажанні зібрати собі ракети для обстрілів України наслідує практики, оспівані Гантером Томпсоном.

KN-18 – відомі характеристики

перші випробування – 2017 рік,

дальність – 450 кілометрів,

заявлена точність влучання — краще за плюс-мінус 1 кілометр.

Hwasong-9 має максимальну дальність до 1000 кілометрів і бойову частину з оцінювальною вагою у 500 кілограмів. Ракети Hwasong-5 та Hwasong-6 мають дальності до 300 та 500 кілометрів, бойові частини цих снарядів: 700 – 770 кілограмів та 960 кілограмів відповідно.Також варіантом "Скада" є ракета KN-18 з дальністю у 450 кілометрів.

Крім того, у Кіма є РСЗВ KN-25 із дальністю до 380 кілометрів. Ці ракети сягають висоти 97 кілометрів, що, фактично, перетворює її на тактичний ракетний комплекс.

Також КНДР могла передати росіянами KN-02 Toksa – це копія "Точки-У", старої радянської системи, яка є також і на озброєнні України й залишалася у перші місяці вторгнення чи не єдиним варіантом “української довгої руки”.

Скільки загалом у КНДР ракет?

Це питання відкрите, точно кількості ракет не знає ніхто, адже КНДР – найбільш закрита держава у світі.

Безперечно, там налагоджено виробництво ракет, КНДР має відносно потужний ОПК і заради російських грошей та товарів може завантажити його саме потребами країни-окупанта.

Але Північній Кореї потрібні й власні арсенали. Нещодавно Кім Чен Ин оголосив чергову воєнну готовність для своєї нещасної країни та навіть надав наказ обстрілювати 5 січня за допомогою артилерії острів Великий Йонпхьондо, що належить Республіці Корея. Внаслідок обстрілів з острова евакуювали всіх цивільних.



Кім Чен Ин знову брязкає зброєю / Фото North Korea's Korean Central News Agency

Все це вказує на те, що всі свої ракети КНДР Росії точно не віддасть, але демарш КНДР зв'язує також руки і Південній Кореї. Нагадаємо, що ця держава є важливим союзником України та наразі надає нам, за посередництва США, свої артилерійські снаряди.

Підвищення рівня воєнної загрози на Корейському півострові може звузити масштаби співпраці з Україною.



Танк K1E1 вистрілює снарядом під час навчань з бойовою стрільбою на північно-західному прикордонному острові Йонпхьондо 5 січня 2024 року / Фото Yonhap

Чим можна перехоплювати корейську балістику

Україна протягом 2023 року суттєво посилила свою систему ППО.

Нині на озброєнні Сил оборони є сучасні PATRIOT та SAMP/T. Вони здатні перехоплювати балістичні цілі та неодноразово довели це в бойових умовах.

Проблемою залишається кількість батарей і снарядів – всю територію України вони наразі закрити не можуть, як не можуть і "вгадати", куди росіяни будуть стріляти наступного разу.

Час польоту "балістики" надзвичайно малий і це, на жаль, щоразу лотерея. І дуже велика проблема.

Зазначимо, що купівля Росією ракет у КНДР порушує безліч санкцій та резолюцій, зокрема, й Радбезу ООН. Після ядерних випробувань 2006 року Північна Корея перебуває під жорстким ембарго, що передбачає, зокрема, й бан на торгівлю чи обмін зброєю та технологіями. Росія також голосувала за ембарго, а тепер його порушує. Це не має залишитись без відповіді.

КНДР – вже багато десятиліть є джерелом нестабільності та напруги в усьому світі. Режим династії Кімів – терористичний за своєю суттю. Ба більше, ці режими проводять політику геноциду власного народу.Більшість людей у Північній Кореї живе за межею бідності та голодує. В країні не припиняються жорстокі репресії, та при цьому КНДР постійно погрожує світу своєю зброєю. Нахабство корейських комуністів пояснюють наявністю ядерної зброї та "даху", який їм надають Китай і Росія (партнери по новітній "Осі зла"). Останній фактор не дозволяє світу провести хірургічну операцію з видалення ракової пухлини з Корейського півострова і консервує ситуацію.

Так чи інакше, у Росії з'явилися можливості продовжити свою авантюру, що все більше нагадує агонію. Або пиятику, коли добродії вже випили всю магазинну горілку і тепер переходять на контрафакт. Втім, у випадку Росії такими альтернативними засобами все частіше стають аналоги "містера Сидра".

У цій ситуації Україна абсолютно справедливо ставить питання про зняття ембарго на використання західних високоточних систем по території країни-агресорки.

Удари HIMARS, ATACMS, Storm Shadow та інших потрібних та цікавих розробок по місцях базування ворожих ОТРК на російській території – найкращий варіант проти обстрілів балістикою.

Про те, що Україна може ефективно здійснювати подібні операції, свідчать події 4 січня 2024 року в Криму, де Силами оборони було вражено командні пункти в районі Севастополя та Євпаторії. То чому б не масштабувати набутий досвід на Бєлгород, Тулу, Ростов, Курськ, Липецьк та інші законні цілі?

