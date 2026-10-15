Чому балістика може долетіти до Києва без попередження: військовий розкрив важливу деталь

Днями Росія завдала удару по Києву п'ятьма балістичними ракетами. У США заявили, що не виявили запусків, через що виникли запитання про роботу розвідки та можливі причини відсутності попередження.

Військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому запуск російської ракети С-400 складно вчасно зафіксувати, скільки часу може залишатися на реакцію та чи є підстави говорити про навмисне приховування розвідданих.

Чому про запуск С-400 можуть не встигнути попередити?

За словами Сазонова, відсутність попередження про балістичний удар не обов'язково свідчить про помилку або свідоме рішення партнерів не передавати інформацію. Такі випадки траплялися й раніше, адже балістичні ракети мають дуже короткий час польоту, а їхній запуск не завжди вдається зафіксувати завчасно.

Це балістика. Швидкий запуск, дуже мало часу в польоті. Тому таке бувало насправді, що прилітала вона без попередження,

– пояснив військовий.

Можливості виявлення залежать, зокрема, від типу ракети. Під час підготовки до запуску її двигун нагрівається, і цей тепловий слід можуть зафіксувати супутники. Після цього інформацію передають для попередження про загрозу.

Сазонов порівняв російські ракети "Іскандер" і С-400. За його словами, двигун "Іскандера" нагрівається до необхідної температури приблизно за хвилину, тоді як у випадку із С-400 на виявлення може залишатися значно менше часу.

С-400 – десять секунд. Тобто можливо побачити і встигнути, можливо не встигнути. Таке буває. Це не є винятком, не перший раз,

– наголосив він.

Чому про запуск балістики не попередили вчасно: дивитись відео

Чи могли США навмисно не передати Україні розвіддані?

Після удару по столиці почали ширитися припущення, що американські посадовці нібито телефонували українським військовим керівникам і попереджали їх про можливі наслідки ударів по російських нафтопереробних заводах.

На цьому тлі виникла версія, що відсутність попередження про ракетну атаку могла бути пов’язана з рішенням Вашингтона обмежити обмін розвідданими.

Однак Сазонов відкидає такі припущення. Він звернув увагу, що інформація про нібито телефонні розмови не отримала підтвердження від тих, кому, за чутками, телефонували.

Якщо б американці припинили для тиску обмін розвідданими, вони б про це оголосили відкрито. Інакше який сенс?

– зазначив військовий.

Він також нагадав, що після розмови Зеленського з президентом США Дональдом Трампом Україна не завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах. Тому Сазонов не бачить підстав пов'язувати відсутність попередження про ракетний удар із нібито рішенням США покарати Київ.