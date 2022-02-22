Балтія може бути наступною: президент Естонії відповів, чи боїться Путіна

Алар Каріс не боїться, що Володимир Путін зазіхне на Балтійські країни. Президент Естонії наголосив, що подальша ескалація Москви буде агресією проти всього НАТО.

Відповідну заяву про можливе бажання очільника Кремля йти з агресією на Балтію естонський лідер Алар Каріс зробив під час спільного з Володимиром Зеленським брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Каріс не боїться, що Росія захоче атакувати Балтію

Політика запитали, чи не боїться він, що країни Балтії можуть стати наступною ціллю Путіна після України. У відповідь Каріс зазначив, що "по-перше, нічого не боїться, по-друге, це не питання балтійських держав або будь-яких інших членів НАТО".

Якщо ескалація ситуації буде продовжуватися, це буде війна проти НАТО, а не проти Естонії або Латвії чи іншої країни – треба це враховувати,

– наголосив естонський президент.

Нагадаємо, Алар Каріс 22 лютого перебуває з візитом у Києві. Він провів перемовини зі Зеленським щодо подальших кроків з активізації двосторонньої співпраці держав, насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Росія визнала бойовиків на Донбасі: коротко

Президент Росії 21 лютого підписав укази про визнання бойовиків з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками та Москвою передбачають надання їм військової допомоги.

Фактично це означає, що на 8-му році війни Росія відкрито визнала свою військову присутність на території Донбасу.

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