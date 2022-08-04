Банальне пропагандистське дзеркало, – Подоляк розповів про методи росії

Росіяни ведуть абсолютно людожерську війну проти України і це бачить увесь світ. Пропаганда, яку намагається проштовхнути росія – не працює, тому вони працюють через власне лобі у недержавних інституціях.

Про це 24 каналу розповів радник глави ОП України Михайло Подоляк. Він також зазначив, що таким чином, ці інституції починають озвучувати певні наративи, які вигідні російській пропаганді.

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"Позиція Amnesty International дуже дивна та не об'єктивна, тому я схиляюсь до того, що це російський наратив", – каже Михайло Подоляк.

За словами радника глави ОП, росіяни хочуть показати, що Україна теж "атакує" якийсь цивільний простір на окупованих територіях. Тому останнім часом російські пропагандисти все частіше кричать, що Україна "бомбардує" курську область чи "завдає ударів по Донецьку".

Наш ворог хоче створити про Україну дзеркальне враження, як про себе: безумовно ми ( росіяни, – ред. 24 канал) вбиваємо мирне населення в Україні, вибачте. Але подивіться, Україна робить те саме,

– каже Подоляк.

За словами Подоляка, це банальне пропагандистське дзеркало, яке росія хоче використати, аби бодай якось почистити свою вкрай негативну репутацію.

Михайло Подоляк Науковий ступінь/посада росія використовує все, що в неї є у "загашнику" – вчора ми могли бачити заяву Шредера, в хід йде і низка журналістів. Також у цій машині пропаганди залучені різноманітні неурядові організації, які колись були замішані із "россотруднічєством" і певно, росія довго купувала певних спеціалістів у різних організаціях.

росія є донором багатьох міжнародних інституцій і використовує їх у певний час і за певних обставин, резюмує Подоляк.

Неадекватна заява Amnesty International, яка дискредитує ЗСУ та Україну

Amnesty International заявило, що ЗСУ розміщують свої позиції у цивільних об'єктах – житлових будинках, школах, лікарнях. Така тактика, за словами організації, суперечить міжнародному гуманітарному праву.

Розслідування проводили у квітні – липні у Харківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що заява організації має ознаки інформаційної операції проти України.

Детальніше про російські наративи у світі: дивіться відео розмови із Михайлом Подоляком