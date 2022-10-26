На Банковій поговорили з радниками Байдена, Сунака й Макрона: чи чекати гарантій безпеки
На Банковій повідомили про те, що провели переговори із представниками Великої Британії, США та Франції щодо систем протиповітряної оборони України, а також гарантій безпеки.
В ефірі 24 каналу політолог Олег Саакян підтвердив, що перемовини щодо протиповітряної оборони ведуться давно.
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За його словами, німецький IRIS-T вже поставлено й зараз на підході NASAMS. Крім того, Іспанія серйозно підходить до порогу надання Україні протиповітряної оборони. Тобто все рухається й найближчим часом, можуть бути хороші новини.
Проте з приводу гарантій безпеки політолог не такий оптимістичний. На його думку, Україна зможе їх отримати в повному обʼємі, коли закінчиться війна.
Чому? Тому що ці гарантії фактично унормування всього того пакету допомоги, який зараз України й так отримує. Проте з переведенням його в режим постійного механізму гарантування Україні безпеки на довгу перспективу, поки ми зможемо застрибнути під парасольку НАТО,
– пояснив Олег Саакян.
"Відповідно цей пакет ще буде напрацьовуватися. Звісно, є окремі положення, є виписана концепція. Зрозуміло, що з кожною державою вона обговорюється й приєднання до цього пакет країн, скоріш за все, відбудеться коли завершиться війна. Або зайде у фінальну фазу, коли буде зрозуміло, що Україна вже перемогла Росію й, умовно кажучи, йдуть останні "іздихи імперії", – додав політолог.
Дивіться відео з політологом Олегом Саакяном:
Він зазначив, що до того моменту – це все живий документ та живий процес. Зараз напрацьовуються ті практики й прецеденти, які з одного боку, стануть цеглинками майбутнього пакету гарантій безпеки для України. А з іншого боку – будуть окремими елементами для колективної системи безпеки. Адже сьогоднішня архітектура безпеки показала свою нежиттєздатність й провалилася під натиском російської агресії.
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