Баскетбол: "Дніпро" феєрично виборов чергову перемогу в матчі Суперліги

Баскетболіст Олександр Мішула розбиває "Хімік". Захисник "Дніпра" феєрично відіграв центральний матч туру Суперліги.

Плеймейкер набрав 28 очок, віддав 5 асистів та зібрав 6 підбирань. Навіть попри кураж Олександра Мішули "Хіміки" три чверті успішно пручалися лідерові чемпіонату. Та на завершальний відрізок матчу сил гостям не вистачило. "Дніпро" дотиснув "Хімік" з рахунком 92:78.

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Зазначимо, що це уже 16 перемога команди Дениса Журавльова у 17 поєдинках Суперліги.