Перекидають комплекси для ракет "Онікс": "Атеш" показав нове переміщення зброї росіян у Криму

Українські продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях нашої держави, не даючи спокою ворогу. Партизани руху "Атеш" зафіксували нове переміщення зброї росіян у анексованому Севастополі у Криму.

Мовиться про комплекси "Бастіон-П", які є носіями надзвукових ракет "Онікс". Саме цією зброєю окупанти вражають південні області нашої держави.

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"Атеш" показали перекидання "Бастіонів-П" у Севастополь

Партизани зазначили, що під час ведення розвідувальної діяльності в Севастополі агент руху зумів зафіксувати перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П". Вони відомі, як берегові ракетні комплекси "Бастіон-П".

Його використовують для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Крім цього, "Бастіон-П" є одним з основних носіїв надзвукових ракет "Онікс",

– зазначили у "Атеші".

Представники руху також дізналися, що установки належать 15 окремій береговій ракетній бригаді росіян у Севастополі. Ба більше, агент руху опору простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу, а всю отриману інформацію передав Силам оборони України.

Партизани зафіксували переміщення "Бастіонів-П" у Севастополі / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Наостанок у "Атеші" зазначили, що вже чекають на результати протидії носіям ракет "Онікс" у тимчасово окупованому Севастополі.

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