Перекидають комплекси для ракет "Онікс": "Атеш" показав нове переміщення зброї росіян у Криму
Джерело:"Атеш"
Українські продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях нашої держави, не даючи спокою ворогу. Партизани руху "Атеш" зафіксували нове переміщення зброї росіян у анексованому Севастополі у Криму.
Мовиться про комплекси "Бастіон-П", які є носіями надзвукових ракет "Онікс". Саме цією зброєю окупанти вражають південні області нашої держави.
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"Атеш" показали перекидання "Бастіонів-П" у Севастополь
Партизани зазначили, що під час ведення розвідувальної діяльності в Севастополі агент руху зумів зафіксувати перекидання двох самохідних пускових установок "СПУ 340П". Вони відомі, як берегові ракетні комплекси "Бастіон-П".
Його використовують для ураження надводних кораблів різних класів і видів, а також наземних цілей в умовах радіоелектронної протидії. Крім цього, "Бастіон-П" є одним з основних носіїв надзвукових ракет "Онікс",
– зазначили у "Атеші".
Представники руху також дізналися, що установки належать 15 окремій береговій ракетній бригаді росіян у Севастополі. Ба більше, агент руху опору простежив маршрути пересування та кінцеву точку призначення ракетного комплексу, а всю отриману інформацію передав Силам оборони України.
Партизани зафіксували переміщення "Бастіонів-П" у Севастополі / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Наостанок у "Атеші" зазначили, що вже чекають на результати протидії носіям ракет "Онікс" у тимчасово окупованому Севастополі.
"Атеш" веде активну роботу у Криму
- Партизани 18 січня розповіли, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул". За попередніми даними, це судно могли уразити морськими дронами декілька тижнів тому.
- Також представники руху опору показали, як росіяни готуються до можливих боїв у Євпаторії, що в Криму. Зокрема, окупанти у місті зводять фортифікаційні споруди, наприклад, вогневі точки та секретні позиції.
- До цього, агенти руху "Атеш" виявили тренувальний табір та особовий склад російських окупантів в селищі Чорноморське в анексованому Криму. На цій базі кількість окупантів сягає 120 осіб, а також розміщено до 5 одиниць КамАЗів, одна машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗик.