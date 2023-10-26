Кадиров заговорив про новий батальйон: навіщо створює та чим цікавий вибір назви

Рамзан Кадиров заявив про завершення формування нового батальйону імені Шейха Мансура. Це формування воюватиме у складі міноборони Росії. З приходом до влади Кадиров робив усе, аби забули Шейха Мансура. Нині батальйон з аналогічною назвою воює у складі ЗСУ.

Та цей батальйон самопроголошений лідер Чечні створює лише у пропагандистських цілях. Про це 24 Каналу заявив очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, зауваживши, що російська пропаганда вела війну не лише з чеченцями, але і їхньою історією.

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"Дозволять йому чи не дозволять (створити батальйон – 24 Канал) – це ще питання. Російська пропаганда знищувала всі пам'ятники, пов'язані з героїчною історією. Вона була увесь час пов'язана з війною Росії, експансією, окупацією, агресією російською. Для них було важливо стерти пам'ять у людей про ці події", – наголосив Закаєв.

Те, що Рамзан Кадиров заявив про створення батальйону, означає те, що він, ймовірно, намагається пояснити це Кремлю та головним російським пропагандистам. Так він "розмиває" різницю між чеченцями, які воюють на стороні України, та тими колаборантами, які буцімто представляють чеченський народ.

Можуть цілком і дозволити, адже для колективного Путіна та цієї системи дуже важлива нині причетність усього чеченського народу до всіх злочинів, які Росія скоює в Україні,

– наголосив очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія.

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У кадирівців немає функції на війні

Країна-агресорка від початку повномасштабної війни проти України одразу залучала чеченців через пропагандистські задуми. Адже ніяку роль у війні вони не мають.

"Спочатку їх залучали як "поліцаїв", які повинні були після "падіння" Києва наводити "лад". Після того вони стали тік-ток воїнами", – сказав Ахмед Закаєв.

В Чечні є російські силові структури. Натомість у самого Рамзана Кадирова немає ніяких окремих підрозділів. У нього є лише банда людей, які його охороняють.

Рамзан Кадиров: новини