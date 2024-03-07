Складно уявити її на одній площі: командир батальйону БпЛА про масштаб знищенної ворожої техніки

Збільшився з роти до батальйону підрозділ ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр. Це має цілком математичне обґрунтування – у 2023 році "ахіллесівці" уразили 2332 ворожих цілей. А тому їхні показники ефективності та позитивний досвід потребують масштабування.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що батальйон знищив та уразив сотні одиниць ворожої техніки. Також "ахіллесівці" ліквідували особовий склад окупантів, а ще знищили ворожі радіоелектронні засоби, автомобільну техніку, фортифікації, склади тощо.

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Від стрілецької роти до батальйону ударних БпАК

Рота ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр формувалась виключно з добровольців, з яких 80% воювали з перших днів війни.

Ми починали свою війну у складі стрілецької роти, виконували задання як піхотинці, зокрема брали участь в ударних штурмах. За рік війни ми переформатувалися з піхотного підрозділу спочатку в аеророзвідувальний, а потім опанували засоби БПЛА ударного типу дії,

– зазначив командир батальйону.

Паралельно в військах відбувалися також структурні зміни, і були введені роти ударно-безпілотних авіаційних комплексів.

"Завдяки розвідувальним засобам, ми бачимо противника в денний і нічний час, можемо скоригувати вогонь артилерії, а також працювати своїми засобами БпЛА ударних типу дії", – пояснив він.

Має стати більше в чотири рази

Впродовж 2023 року вмотивований та дисциплінований особовий склад 92 ОШБр показав достатньо суттєві результати.

Якщо уявити всю ворожу техніку, яку ми знищили, і всю її виставити в Києві, то вона розташувалась би від площі Українських Героїв, через весь Хрещатик, Європейську площу і до Подолу. Якщо додатково порахувати техніку, яка була виведена з ладу, то її буде дуже багато. Складно уявити всю цю техніку на одній площі,

– наголосив Федоренко.

Кожна знищена вогнева техніка – це засоби, які більше ніколи не будуть стріляти по наших позиціях. А чим менше противник обстрілює наші позиції, тим більше у Сил оборони є можливостей утримувати позиції, а також вчиняти ударно-штурмові дії, вибивати противника з позицій і покращувати своє положення, деокуповуючи землю України.

У зв'язку з об'єктивними дуже потужними результатами підрозділу, командуванням ЗСУ було ухвалене рішення масштабувати позитивний досвід з роти до батальйону. Впродовж першої половини 2024 року батальйон має стати більше в чотири рази.

"Це означає, що кількість ворогів, яких нам вдасться ліквідувати на полі бою буде в рази більше. А також загальна справа перемоги завдяки і нашому вкладу стане ближчою", – наголосив командир батальйону.

Починайте готуватись вже зараз

Також підрозділ активно проводить рекрутингову компанію.

Хочу звернутися до цивільного населення, до тих, хто є військово зобов'язаним. Не варто тішити себе марними надіями, що може "пронести" і ви не будете воювати. На превеликий жаль, в поточних обставинах буде воювати більшість з тих, хто зараз є цивільним, але є військовозобов'язаним,

– розповів Федоренко.

Він закликав не втрачати часу і вже зараз починати готуватись: освоювати ази військової професії, вибирати, поки є можливість, підрозділ, в якому, відповідно до своїх знань, вмінь і освіти, будете максимально ефективно проходити військову службу і виконувати бойові завдання.

Продовжуємо підтримувати Сили оборони

Також командир батальйону звернувся до цивільних та закликав продовжувати допомагати військовим.

"Війна дуже динамічна, зараз ми отримуємо набагато більше засобів від держави порівняно з початком 2023 року і його кінцем. Попри те, що в Україні активно і швидко масштабується виробництво БпЛА, динаміка бойових дій настільки шалена, що держава своїми потужностями не може перекрити всі потреби фронту. Тому обов'язково продовжуйте підтримувати Сили оборони – це надзвичайно важливо", – підкреслив він.

Здобутки батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр