Батарею "Залізний Купол" армії США можуть передати Україні, – Politico

Сполучені Штати регулярно надають Україні потужну фінансову підтримку та постачають військове обладнання. Однак в американському Конгресі вважають, що допомога може бути більшою.

Так, члени Палати представників внесли до законопроєкту про оборону на 2022 рік поправку, яка дасть змогу виділити більшу кількість коштів, а також передати нашій державі систему ПРО.

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Мовиться про нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, включаючи потенційну відправку батареї Iron Dome ("Залізний Купол"), яка в нині є на озброєння в армії Сполучених Штатів.

Пропозиція продати або відправити Києву нові системи протиповітряної оборони, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Москвою, яка з 2014 року веде війну на сході України і розцінює таку передачу поблизу її кордону як провокацію,

– пише Politico.

"Росія давно скаржилася на американську систему протиракетної оборони в Румунії, стверджуючи, що вона може бути використана в наступальних цілях, але США і НАТО це звинувачення відкинули", – продовжили журналісти.

Україна збільшує оборонний бюджет

У травні міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна почне збільшувати свій річний оборонний бюджет. За його словами, частину коштів бажано витратити на нові системи ПРО, вказавши це може бути і "Залізний Купол".

У Вашингтоні звернули увагу на це повідомлення та взяли його до відома.

З огляду на бажання та визнання обома партіями того, що необхідно зробити більше у сфері інтегрованої протиповітряної оборони для українців, і з урахуванням деяких політичних рішень адміністрації щодо України останнім часом, є бажання спробувати зробити більше ніж те, що команда Байдена робить, щоб допомогти їм,

– зазначили у США.

Що відомо про "Залізний Купол"

З моменту розгортання в Ізраїлі у 2011 році система, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael в партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності.

Ізраїльські військові заявили, що батареї "Залізний Купол" збили близько 90 відсотків ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Проте варто зазначити, що система "Залізний Купол" не була розроблена для роботи у рамках нової армійської системи командування й управління – це проблема, яка обмежує її корисність при розгортанні за кордоном.

Військова допомога від США: коротко

Після зустрічі Зеленського та Байдена США заявили про безпекову допомогу Україні.

Її розмір становить 60 мільйонів доларів, а також включає надання нам систем Javelin.

Окрім цього, Штати нададуть 45 мільйонів доларів гумдопомоги для жителів Донбасу.

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