Батьки поїхали на дачу: у Києві могли загинути 2 дитини з однієї сім'ї
- 24 квітня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого загинуло 8 осіб, включаючи двох дітей з однієї сім'ї.
- Ймовірно, батьки загиблих дітей поїхали на дачу, але ця інформація потребує підтвердження.
Росія масовано атакувала Київ уночі 24 квітня. Внаслідок удару загинуло 8 осіб, серед яких – неповнолітні. За попередньою інформацією, у Києві внаслідок російських ударів загинуло двоє дітей з однієї родини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в коментарі журналістам.
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Що відомо про дітей, які загинули у Києві
Київ 24 квітня опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог атакував столицю ракетами різних типів та "Шахедами", що призвело до значних руйнувань та людських жертв.
На жаль, відомо про загибель 8 осіб. Серед жертв російського терору – двоє дітей. За попередньою інформацією, неповнолітні були з однієї сім'ї.
Батьки (загиблих дітей – 24 Канал) поїхали на дачу, це попередня така інформація. Вона потребує підтвердження,
– повідомив Клименко.
Зверніть увагу! Раніше повідомлялось про 9 загиблих у Києві. Однак під час спілкування з журналістами Ігор Клименко наголосив, що дев'ята особа, яку вважали загиблою, виявилася частинами тіл інших жертв.
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Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Києва постраждали понад 70 осіб. Наразі 44 поранених людини перебувають у лікарнях.