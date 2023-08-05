В очікуванні тризуба: фоторепортаж з місця реконструкції "Батьківщини-Мати"
У Києві 5 серпня будуть встановлювати тризуб на місце радянського герба. Щит монумента спочатку закриють сталевими пластинами, а потім встановлять герб України.
Біля монумента "Батьківщина-мати" побувала кореспондентка 24 Каналу. Вона зафіксувала, який вигляд має монумент напередодні встановлення тризуба.
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"Батьківщина-мати" в очікуванні тризуба
Встановити тризубець на місце, де був ще кілька днів тому радянський герб, планують 5 серпня. Проте через потенційну загрозу ракетного обстрілу, а в Києві вже двічі лунала повітряна тривога сьогодні, початок робіт постійно переносять.
Нині монумент "Батьківщині-матері" стоїть без герба СРСР. Про пережитки радянщини свідчать лише пустоти на щиті. Під час встановлення тризуба їх закриють новими сталевими пластинами, а згодом – почнуть встановлювати герб України.
Монумент "Батьківщина-мати" перед встановленням тризуба / Фото Валентини Поліщук
До слова, почати підіймати герб планували орієнтовно о 14:00. Проте вже двічі пресслужба Національного музею історії України у Другій світовій війні повідомляла, що інформація про встановлення тризуба буде оновлена згодом. Можна припустити, що це пов'язано із загрозою ракетних обстрілів.
Згодом у пресслужбі музею повідомили, що очікують журналістів о 15:00.
Варто наголосити, що український тризуб буде значно більший, аніж радянський герб. Окрім того, у музеї також попередили, що спочатку може здаватися, що колір сталі буде відрізнятися. Проте експерти заспокоюють і стверджують, що властивості цього сплаву металу такі, що впродовж короткого часу перебування на відкритому повітрі він набуває свого прогнозованого сталого кольору, і через деякий час нові елементи жодним чином не виділятимуться від загальної композиції.
Декомунізація "Батьківщини-мати": що відомо
- Мінкульт 13 липня опублікував відео, на якому показав монумент "Батьківщини-матері" без радянської символіки. На її місці з'явився український тризуб.
- Того ж дні у Мінкульті затвердили остаточне рішення щодо декомунізації монумента й демонтажу радянського герба.
- Вартість проєкту встановлення українського тризуба оцінили у 28 мільйонів гривень. Це дещо обурило українців, адже виділення такої великої суми наразі більшість вважає недоцільною. Проте у Мінкульті заявили, що фінансуватиме встановлення тризуба група Метінвест Рината Ахметова.
- Виникли проблеми й з виготовленням самого тризуба. За початковим проєктом, все мали зробити з української сталі на "Запоріжсталі". Проте, коли отримали сплав, то експерти заявили про технічні порушення. Тому тризуб виготовляли з європейської сталі.
- Демонтаж радянської символіки почали 30 липня. Іншу частину композиції зняли 1 серпня. Як відбувався демонтаж – дивіться за посиланням.