"Батьківщина" буде боротись проти підвищення тарифів на тепло та гарячу воду

Команда Юлії Тимошенко боротиметься проти необґрунтованого підвищення тарифів на тепло та гарячу воду.

Особливе занепокоєння викликає те, що на місцях їх підвищують на власний розсуд, відстоюючи інтереси не споживачів, а теплогенеруючих компаній, йдеться на сайті партії.

На цьому наголосив заступник голови партії, народний депутат Іван Крулько за підсумками громадських слухань щодо підвищення тарифів, які відбулися в столиці за участю міської влади, КП "Київтеплоенерго", депутатів Київради від "Батьківщини", представників громадських організацій та комунальників.

За словами парламентаря, головне, що має забезпечити влада, це захист споживача: щоб люди отримували якісні послуги від комунальників і тарифи були підйомними.

"Батьківщина" наполягає на тому, щоб кошти міського бюджету йшли на формування індивідуальних теплових пунктів, за прикладом Варшави, де платіжка після створення таких ІТП зменшилася в півтора-два рази", – зазначив Крулько.

На переконання депутата, це той шлях, який дозволить компенсувати впроваджене за прямою командою президента Порошенка підвищення ціни на газ.

Голова спілки власників житла, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко наголошує, що після запланованого підвищення тарифів платіжки можуть зрости у півтора рази.

"Прем’єр Гройсман неодноразово заявляв, що максимальне підвищення тарифів на центральне опалення має бути не більше, аніж 16%. Але зараз починається хвиля підвищення тарифів на центральне опалення. І я бачу суттєве розходження на 20-30-70%. Тариф на гаряче водопостачання може бути підвищено на 23-25%", – пояснив він.

На переконання Кучеренка, київська влада, приміром, не надала достатнього обґрунтування підняття тарифів на тепло і гарячу воду на більш, ніж на 22%: "Замість того, щоб допомогти нам зменшити споживання, вони стали на бік теплогенеруючої компанії – більше грошей, більше товару. А ми зацікавлені в діаметрально іншому – знизити тарифи".

За його словами, мета громадськості в Києві ухвалити муніципальний енергетичний план, який орієнтований на споживача. А публічні процедури обговорення тарифів повинні відбутися по всій Україні.

Також учасники громадських слухань звернули увагу на те, що введення воєнного стану може стати підставою для корегування тарифів вже не місцевою владою, а воєнними адміністраціями.

Представники "Батьківщини" також наголосили, що уважно стежитимуть, щоб права українців, зокрема, у формуванні тарифної політики, не були порушені.