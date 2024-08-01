У Криму помер батько засудженої окупантами громадянської журналістки Ірини Данилович

У тимчасово окупованому Криму помер батько громадянської журналістки Ірини Данилович, яку Росія засудила до 7 років тюрми. Її Кремль звинуватив у нібито "зберіганні вибухового пристрою".

Ірина Данилович перебуває в неволі з 29 квітня 2022 року – тоді росіяни незаконно викрали українку, коли вона поверталася з роботи додому. У тимчасово окупованому Коктебелі вона працювала медсестрою та співпрацювала з виданнями, яким розповідала правду про проблеми системи охорони здоров'я в окупованому Криму та війну в Україні.

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Що відомо про трагічну звістку в родині Данилович

На 78-му році життя не стало батька політв'язня, медсестри та журналістки Ірини Данилович. Броніслав Олександрович тривалий час боровся з онкологічним захворюванням,

– повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва.

Вона розповіла, що наразі Ірина перебуває у російській жіночій колонії у Зеленокумську Ставропольського краю Росії та не зможе провести батька в останню путь.

Лутфіє Зудієва сказала, що жодні слова не передадуть біль батьків, які не дочекалися своїх дітей із в'язниць. Адже декілька днів тому помер батько політв'язня Раїма Айвазова.



У тимчасово окупованому Криму помер батько Данилович / Фото з фейсбуку Лутфіє Зудієвої

Журналістка Ельмаз Киримли написала, що Броніслав Олександрович був борцем і до останнього чекав свою доньку на волі.

Вона розповіла, що похоронять Броніслава Даниловича 2 серпня об 11:00 в селі Ой Къую (окупаційна назва – Владиславівка) Феодосійського району (колишнього – Кіровського району).

Інформацію про поховання батька Ірини Данилович підтвердив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, похорон відбудеться за адресою вулиця Кірова, 5.