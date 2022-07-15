Їм не дозволяють спати, – батько полоненого захисника "Азовсталі"

Захисників "Азовсталі", які перебувають у російському полоні, утримують у важких умовах. Декому із полонених вдається вийти на зв'язок із родичами.

Про це 24 каналу розповів батько полоненого захисника "Азовсталі" Володимир Куртяник. Його син Назар Куртяник із початку війни перебував на "Азовсталі" і потрапив у полон до окупантів. Зараз він перебуває у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

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Також у полоні перебуває ще один родич Куртяника – батько дружини його сина Петро Брезіцький.

"Із родичами немає зв'язку", – сказав Куртяник.

Однак, зазначив чоловік, іншим захисникам вдавалося подзвонити батькам чи знайомим та розповісти про умови перебування у полоні.

Годують двічі на день. Кажуть, що вночі підіймають, не дають спати,

– розповів батько полоненого захисника "Азовсталі".

Як родичі Куртяника потрапили у полон

Назар Куртяник служить у складі 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту, яка базується у Львові. Петро Брезіцький також належить до цієї бригади, однак його підрозділ базувався у місті Червоноград Львівської області.

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Перед початком війни обидва чоловіки поїхали на ротацію і перебували біля Маріуполя. З початком бойових дій їхній підрозділ за наказом командування перебазувався на територію "Азовсталі". У травні рідні Володимира Куртяника разом з іншими бійцями вийшли із території заводу.

По відео ми знаємо, що вони точно вийшли з Маріуполя живі. Не будемо казати, що вони зовсім здорові. Самі розумієте, де вони були,

– зазначив чоловік.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими Куртянику підтвердили, що його син і сват перебувають у російському полоні. За його словами, держава-агресор внесла їхні імена у списки на обмін.

Батько полоненого захисника "Азовсталі" Володимир Куртяник звернувся до родичів полонених захисників: дивіться відео

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