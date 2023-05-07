Не бачилися понад пів року: батько та син, які боронять Україну, зустрілися у Бахмуті

Часто наші воїни, які боронять Україну, тривалий час не бачаться зі своїми рідними. А коли батько і син у різних силових структурах дають відсіч ворогу, то можливостей побачитися ще менше.

У Держприкордонслужбі показали зустріч прикордонника з позивним "Малий" з батьком у Бахмуті – найгарячішій точці на лінії фронту. Ця зустріч тривала недовго, але щемливі кадри облетіли мережу.

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Щемлива зустріч воїнів – батька і сина

Прикордонник "Малий" уже 3 роки боронить нашу державу. Минулого року він брав участь у боях на Луганщині. Потім був на ротації й у відпустці. Тепер знову дає відсіч ворогу в районі Бахмута.

Батько воїна також воює в районі міста Бахмут у складі однієї з бригад Збройних Сил. Тож батько та син зустрілися в одній з найгарячіших точок фронту. Зустріч тривала кілька хвилин – після теплих обіймів вони кілька хвилин порозмовляли і повернулися на свої позиції.

Не бачились близько 7 місяців. Шкода, що не надовго,

– каже зі сльозами радості прикордонник.

Зустріч батька та сина у Бахмуті: дивіться відео

Яка ситуація в Бахмуті

Росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. тому в місті тривають важкі бої. Попри те, у самих росіян відбувається щось дивне. Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин на тлі власних скарг на "снарядний голод" заявив, що його найманці, які були основною силою загарбників у місті, 10 травня покинуть свої позиції. Натомість на його місце прийдуть найманці керівника окупаційної адміністрації Ічкерії Рамзана Кадирова – "Ахмат".

Варто відзначити, що на заміну Пригожина Кадиров погодився сам. Керівник "Вагнера" уже написав заяву на ім'я Шойгу про відведення своїх найманців.