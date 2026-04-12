Про дитячий крик з фургона поліції розповів сусід зловмисника. Про це повідомили в Associated Press.
Навіщо батько 2 роки тримав сина у фургоні?
Прокурор Ніколас Хейц заявив, що після повідомлення про дитячий крик з фургона у селі Хагенбах, на місце одразу прибули правоохоронці.
Після того як поліцейські силою відчинили двері фургона, вони побачили худого та брудного хлопчика, який лежав на підлозі у купі сміття.
Дитина лежала у позі ембріона, гола, накрита ковдрою на купі сміття та екскрементів. Хлопчик явно страждав від виснаження і більше не міг ходити,
– зазначили в прокуратурі.
Батько хлопчика розповів правоохоронцям, що посадив сина у фургон ще в листопаді 2024 року. За словами зловмисника, таким чином він хотів уберегти сина від психлікарні.
У виданні заявили, що хлопець розповів слідчим, що мав складні стосунки з партнеркою батька та вважав, що той "не мав іншого виходу", окрім як утримувати власного сина під замком. Також хлопець сказав, що не мився з 2024 року.
Батьку повідомили про підозру у викраденні, позбавленні сина належного харчування та медичної допомоги, а його партнерці висунули звинувачення у замовчуванні про жорстоке поводження з неповнолітнім.
Також 12-річну сестру хлопчика й 10-річну доньку партнерки тимчасово передали під опіку соціальних служб. Прокурори продовжують розслідування справи та шукають людей, які могли знати про викрадення.
