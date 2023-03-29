"Вєк каділа нє відать, начальнік": на в'їзді у Київ затримали п'яного батюшку УПЦ МП

На в'їзді до Києва затримали п'яного священнослужителя УПЦ МП. Він поводився досить некоректно та нецензурно висловлювався.

Батюшку зупинили прикордонники, аби перевірити документи. Проте під час огляду священнослужитель кинувся ображати правоохоронців, а походження деяких речей не зміг пояснити.

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47-річний священнослужитель напідпитку керував автомобілем й намагався потрапити у Київ, проте його зупинили прикордонники. Під час огляду у нього виявили документи, видані в тимчасово окупованому Криму та на території Росії на невідому особу.

У багажнику автомобіля також були диски, документи та матеріали УПЦ МП. Порушник відмовився пояснювати їх наявність, а також проходити тест на вживання алкоголю.

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Як вдалося пізніше з'ясувати, затриманий уродженець Волинської області, проте його особу встановити ще не вдалося.

Наразі чоловіка передали Національній поліції, а також поінформували співробітників СБУ. За керування транспортного засобу без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп'яніння порушнику загрожує, як мінімум, штраф від 17 тисяч гривень та позбавлення права на керування автомобілем від 1 року.

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