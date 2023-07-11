"Бавовна" в окупованому Бердянську й Токмаку: Гуменюк натякнула, що знищували ЗСУ
11 липня 2023, 18:51Читать новость на русском
У вівторок, 11 липня, пролунали вибухи у Бердянську та Токмаку Запорізької області. "Бавовна" завітала у пункти, де російські окупанти зосереджували свої ресурси та потужності.
Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, під час контрнаступу важливо знищувати потужності ворога.
До теми У Бердянську повторна "бавовна" з детонацією: окупанти в паніці
"Ці пункти є певним зосередженням ресурсів і потужностей ворога. Нагадаю, в умовах контрнаступу одним з найважливіших елементів є знищення потужностей ворога до застосування їх в активних діях. Саме це і відбувається", – заявила речниця.
"Бавовна" у Бердянську та Токмаку
- Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що після обіду 11 липня до тимчасового окупованого Бердянська завітала потужна "бавовна". Над містом виднівся сірий дим, ймовірно, від прильотів. "Бавовна" сталася на Бердянській косі. Окупанти заявили, що вибух буцімто був контрольований, оперативні служби нібито провели планове знищення схрону, який був замінований.
- Мер Мелітополя Іван Федоров написав, що під вечір у Бердянську знову пролунали вибухи з детонацією. У місті були сильні "прильоти". Російські загарбники неабияк перелякалися та каталися на своїх машинах в паніці.
- Відомо, що прилетіло на територію одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу. Росіяни підтвердили влучання у промислову зону заводу "Південгідромаш" в районі Азмол. Російська ППО намагалась щось збити та спричинила пожежу – загорілось поле пшениці. Надзвичайники не приїхали, тож воно повністю згоріло.
- За словами Федорова, у Токмаку гарненько "прилетіло" по місцях розташування російських військових.
- Крім того, щось гучно вибухнуло у Скадовську Херсонської області. Партизани натякають, що "бавовна" результативна, там щось сильно детонує.