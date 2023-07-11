"Бавовна" в окупованому Бердянську й Токмаку: Гуменюк натякнула, що знищували ЗСУ

У вівторок, 11 липня, пролунали вибухи у Бердянську та Токмаку Запорізької області. "Бавовна" завітала у пункти, де російські окупанти зосереджували свої ресурси та потужності.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, під час контрнаступу важливо знищувати потужності ворога.

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"Ці пункти є певним зосередженням ресурсів і потужностей ворога. Нагадаю, в умовах контрнаступу одним з найважливіших елементів є знищення потужностей ворога до застосування їх в активних діях. Саме це і відбувається", – заявила речниця.

"Бавовна" у Бердянську та Токмаку