Росіяни підтримують геноцид українців й радіють прильотам по українських містах. Водночас абсолютно не хочуть, аби війна постукала в їхні двері. Зокрема, жителі Бєлгорода – вже в істериці.

Бєлгород часто навідує "бавовна". Однак суттєвих руйнувань місту завдає саме російська "ППО". Вона намагається щось збивати, а в результаті – руйнує Бєлгород. Так звані "захисники російського неба" косплеять мавпу з гранатою.

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Після низки "хлопків" бєлгородські рятувальники порадили місцевим жителям заклеювати вікна. Це – має захистити їх від вибухової хвилі. Тим часом у бєлгородців почалася істерика. Дісталося, зокрема, російській "ППО", яка працює над житловими будинками.

Тепер росіянам вже не так весело, як було, коли російські ракети та дрони летіли на українські міста. Громадяни країни-терористки раптом почали бідкатися, що вони "СВО не починали".



Бєлгородці – в істериці через пораду рятувальників / Скриншот з мережі

Бєлгородцям запропонували евакуйовуватися

Раніше місцева влада заявила, що бєлгородці мають чудову нагоду – евакуюватися з міста. Їм пропонують переселитися у Старий Оскол і Губкін. Там громадянам країни-терористки обіцяють "комфортні умови". Що ж, для росіян "все йде за планом". Аби скористатися такою вау-можливістю, бєлгородцям треба прийти до приймальні губернатора або зателефонувати за номером 112.