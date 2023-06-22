В окупантів будуть конвульсії, як з Антонівським мостом, – Костенко про "бавовну" в Чонгарі

В тимчасово окупованому Чонгарі 22 червня сталася "бавовна" на двох автомобільних мостах. Це створить проблеми для російських загарбників.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, удари по Чонгарських мостах – абсолютно звичайні військові дії, які спрямовані на знищення шляхів логістики окупантів.

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Будь-яка армія потребує налагодженої логістики. Саме так підвозять їжу, зброю, боєприпаси, особовий склад тощо.

В росіян можуть початися конвульсії

Як наголосив Костенко, зараз лівобережжя Херсонщини фактично залежить від постачання через Кримський міст. Потім усю цю техніку чи особовий склад перекидають через мости на Чонгарі. Хоч є й інша гілка, яку менше використовують – через окуповані Маріуполь, Мелітополь тощо.

Якщо ми зараз знищимо ці мости, то противник спробує звести понтонні переправи. Але це будуть приблизно такі ж конвульсії, як і з Антонівським мостом. Коли є мости, вони дозволяють робити безперервну логістику. А понтони значно легше пошкодити. Та й пропускна можливість там гірша,

– зауважив Костенко.

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Загалом удари по Чонгарських мостах суттєво ускладнять логістику для окупантів. Це може створити проблеми із забезпеченням загарбників, що дозволить ефективніше провести контрнаступ ЗСУ.

Удари по Чонгарських мостах: коротко