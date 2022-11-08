В окупованій Ясинуватій хтось "невдало покурив": у місті спалахнула масштабна пожежа

На окуповану частину Донецької області завітало "Бавовнятко". Над містом піднявся величезний стовп диму, триває пожежа.

"Бавовнятко" відвідало трансформатори електропідстанції. За попередніми даними, це – енергетична інфраструктура, яку використовували російські війська.

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Фіксують активний рух авіації противника

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнив про активний рух авіації окупантів в бік Запоріжжя та Донецька. За його словами, авіація противника рухається з напряму Ростов-на-Дону. Радник заявляє, що такої активності ще не бачили за останні місяці.

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Де ще побувало "Бавовнятко"

8 листопада в окупованому Криму ранок розпочався не з кави для росіян, а – з раптової "бавовни". Куди та звідки летіла повітряна ціль – невідомо. Однак окупаційна влада повідомила, що, за попередньою інформацією, росіяни збили безпілотник над акваторією Чорного моря.

6 листопада у Бєлгороді вкотре пролунали потужні вибухи. Повідомляють, що ймовірно там знову загорілася нафтобаза.

Окупантів попереджали, щоб вони не палили в неналежних для цього місцях, однак, схоже, вони не слухають. Масштабні вибухи прогриміли 3 листопада на заводі "Рефма" у Мелітополі.

У СтраткоміЗСУ підтвердили, що внаслідок прильоту поранено близько 50 загарбників та знищено до 10 одиниць військової техніки ворога. Крім того, ще 80 одиниць військової техніки різного типу пошкоджено.

Крім того, "бавовна" пролунала і у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджена дорога Маріуполь – Донецьк, яку російські окупанти використовують в своїх військових цілях.

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