У районі "Топаза" в Донецьку – потужна "бавовна"

13 липня 2023, 16:54
Читать новость на русском

"Бавовна" продовжує свій тур тимчасово окупованими територіями України. Вдень 13 липня вона навідала загабників у Донецьку.

"Бавовна" продовжує показувати окупантам, що у них немає жодного шансу на тимчасово окупованих територіях. Ворогу час тікати.

Зверніть увагу Вогонь горить, сирена лунає: у Шебекіно ранок почався з "бавовни"

Повідомляють, що вдень 13 липня "бавовна" побувала у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляють про приліт у районі заводу "Топаз". 

"Бавовна" у районі Топазу / фото з мережі

Зазвичай після "бавовни" окупанти зазнають втрат. Чекаємо деталей.

"Бавовна" гуляє тимчасово окупованими територіями

Автор: Мар'яна Бекало