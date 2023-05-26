Атака БпЛА по Криму: член Меджлісу розповів, де саме лунала гучна "бавовна"
За останню добу на території тимчасово окупованого Криму прозвучало принаймні 6 вибухів через атаку БпЛА. Також місцеві жителі чули 2 вибухи в Севастополі.
Про це 24 Каналу розповів правозахисник, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Він зазначив, що за повідомленням так званої окупаційної влади, деякі БпЛА були збиті, а деякі перехоплені за допомогою засобів РЕБ.
Читайте також У ЗСУ прокоментували задимлення на Кримському мосту
Залучають до навчань навіть дітей
Також він додав, що мешканці Джанкою також чули дуже потужні вибухи.
На Кримському мості також лунали вибухи, а також щось горіло і було задимлення. Але поки що повної інформації, що там відбулося, немає,
– наголосив правозахисник.
Окупаційна ж влада Криму говорить про те, що на Кримському мості проходять навчання.
Ескендер Барієв розповів про потужну "бавовну" в Криму: дивіться відео
Але військові навчання в Криму проводять багато де. Також на великому полігоні в Перевальному. Туди звозять зокрема дітей зі шкіл та студентів, і теж залучають їх до навчань.
Так звана окупаційна влада Криму продовжує весняний призов в армію, а також приховану мобілізацію.
"Вони почали скуповувати мобіків. "Голова" одного з них коштує 25 – 30 тисяч рублів. У такий спосіб представники сил оборони Росії "продають" цих мобіків, як рабів, для ПВК", – зауважив Ескендер Барієв.
Яка ситуація в тимчасово окупованому Криму
- Над Кримським мостом 24 травня здійнявся дим. А також на ньому було перекрито проїзд. Пізніше так звана окупаційна влада Криму повідомила, що на мості нібито проходять навчання. Згодом проїзд по Кримському мосту було відновлено.
- Того ж дня російське міноборони повідомило, що їхній корабель-розвідник "Іван Хурс" нібито атакували три морські безпілотники. Окупанти запевнили, що буцімто "всі ворожі катери було знищено вогнем зі штатної зброї корабля".
- Раніше, 22 травня, у Севастополі пролунали вибухи. Невдовзі з'явилась інформація, що окупанти, ймовірно, збивають якісь повітряні цілі над Севастопольською бухтою. Згодом гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв пояснив, що гучні звуки були пов'язані з проведенням флотом тренування розрахунків ППДО на Північному молі. Тренування передбачали проведення навчальних стрільб.