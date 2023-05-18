Дуже велика проблема для росіян, – політтехнолог пояснив важливість колії, яку підірвали у Криму
У Бахчисарайському районі Криму раптово зійшла "бавовна" на залізничній колії. Вже зрозуміло, що ситуація для росіян на півострові буде лише погіршуватися.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, "бавовна" в Криму на залізниці – надзвичайно хороша новина. Найімовірніше, це єдина залізнична гілка, по якій постачали зброю, ракети, паливо до тимчасово окупованого Севастополя.
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Це ускладнить подальші ракетні обстріли для окупантів. Принаймні на певний час.
Ця залізнична колія була єдиною, по якій постачали зброю, ракети, паливо тощо. І це буде дуже велика проблема для росіян. Якщо єдина колія втомилася, то везти ракети на кораблі в Севастополі на вантажівках – нереальне завдання,
– зазначив Тизенгаузен.
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"Бавовни" буде більше
Як наголосив Тизенгаузен, такі інциденти в Криму будуть продовжуватися до того часу, поки Україна його не деокупує. Це мають усвідомлювати усі росіяни, які незаконно переїхали жити в Крим.
Вони усвідомлюють, що навіть десь в тилу у Севастополі, який перетворили на військову базу, вони перебувають у великій небезпеці. Тому великий "привіт" їм. І це дійсно не останній випадок,
– зауважив Тизенгаузен.
Важливо, що Україна почала отримувати далекобійну зброю, яка діставатиме до окупантів в Криму. Тому становище для росіян буде лише погіршуватися.
Ситуація в Криму: коротко
- Вранці 18 травня російські загарбники почали скаржитися на "диверсію" в Бахчисарайському районі. Там раптово зійшли з рейок вісім вагонів із зерном.
- Окупанти розповідали, що вибух пошкодив аж 50 метрів залізничного полотна. Діаметр ями під рейками становив 15 метрів, а глибина – майже 2 метри.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов наголосив, що таке явище є цілком природним. Відомо, що окупанти використовували цю залізницю також для перевезення зброї, яку застосовували у війні проти України.
- Він додав, що інфраструктура зможе там нормально працювати лише після повернення України. Під час окупації спокою в Криму взагалі не буде.