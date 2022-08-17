"Бавовна" в Криму зірвала плани росіян: деталі від військового експерта

Щодо вибухів у Джанкої немає підстав стверджувати, що до цього якось причетні українські ракети. Ракети "Гарпун", як і "Нептун", варто виключити одразу, бо у них однаковий принцип наведення.

Про це у стріму 24 каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Він також зазначив, що бійці ж Руху опору під таким самим захистом, як і працівники спецслужб. Якщо іноземні видання цілком можуть собі дозволити писати про те, що до вибухів у Криму причетні саме наші бійці ССО, то Міноборони України – не може.

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За словами фахівця, стосовно Новофедорівки були повідомлення про задимлення, але нема жодного фото для аналізу. Тому варто почекати, адже "бавовна" із білоруського аеродрому з’явилась у вільному доступі десь через 3 дні.

Друга найвпливовіша подія війни

Як пояснює Іван Киричевський, сьогодні наша розвідка зазначила, що вглиб росії із Криму перемістили три винищувачі Міг-31. А ці літаки могли, за словами експерта, бути на півострові лише із однією метою – злетіти із кримських аеродромів та запустити ці підлі ракети типу "кинджал".

9-А-7660 "Кинжал" – російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Роль літака-носія виконує винищувач МіГ-31, а ракета після скидання в заданій точці летить далі з гіперзвуковою швидкістю, (). Така ракета маневрує на всіх ділянках траєкторії польоту, що дозволяє їй долати всі наявні системи протиповітряної і протиракетної оборони.

"Швидше за все, уся так "бавовна", яка спіткала росіян у Криму, виявилась настільки масштабною, що вочевидь зірвала плани росіян на атаки гіперзвуковими ракетами "кинджал" з півострову", – каже Іван Киричевський.

Повний стрім із Іваном Киричевським: дивіться відео

За його словами, на жаль, такі ракети летять дуже швидко і у нас немає чим їх збити, ба більше – таких комплексів ще не існує.

Але наші "метателі недопалків" виявились швидшими за цю російську чудо-ракету. Це привід для радості, справді і слід зазначити, що ці вибухи у Криму важливіші за потоплення крейсеру "Москва",

– переконаний Киричевський.

Паніка російських окупантів у Криму

У ГУР встановили, що окупанти почали термінове переміщення своїх літаків і гелікоптерів у глиб півострова. Частину переводять взагалі на аеродроми до росії. Також кремлівські ЗМІ повідомили, що призначений новий командувач чорноморського флоту росії.