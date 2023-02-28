Залишились без "очей": як швидко Росія зможе замінити зруйнований у Білорусі літак

Росія втратила розвідувальний літак А-50, який базувався на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі. Але офіційного підтвердження цієї інформації з боку країни-агресорки немає.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що таких літаків в Росії 9. Серед них 3 радянські А-50 стоять на зберіганні. А 6 літаків було модернізовано. За його словами, вартість одного такого літака приблизно 330 мільйонів доларів.

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Літак можуть замінити

Військовий експерт зазначив, що невідомо, скільки з цих 6 літаків "на крилі" і можуть виконувати бойову роботу.

2 А-50 так точно, тому росіяни можуть просто замінити літак, що постраждав від "бавовни",

– підкреслив він.

Жданов звернув увагу, що фіксувався приліт на "Мачулищі" транспортних літаків Іл-76 і Ан-26. Саме вони належать до 610-ї бригади, яка має на озброєнні ці А-50.

На його думку, скоріш за все вони оглядали технічний стан цього літака і виявляли, чи є можливість його відновити. Але якщо відбудеться заміна цього А-50, то це триватиме декілька тижнів.

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Добре попрацювали білоруські партизани

"Можна вважати, що дуже добре попрацювали білоруські партизани. До речі, вони взяли на себе відповідальність за ушкодження літаків. Завдяки цьому на певний час залишились без "очей" повітряні сили і особливо ракетні війська Росії", – зауважив він.

За його словами, цей літак визначав координати цілей на території України для ракетних сил і авіації країни-агресорки. Потім по цім координатам завдавались масовані ракетні удари по всій Україні.

"Особливо на Півночі, адже дальність розвідки А-50 складає близько 500 кілометрів", – наголосив Олег Жданов.

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