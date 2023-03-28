Влучили в один з командних пунктів, – депутат розповів про результати "бавовни" в Мелітополі

Росіянам на тимчасово окупованих територіях неспокійно. Нещодавно "бавовна" розцвіла на військовій базі ворога у Мелітополі.

Про це 24 Каналу повідомив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він наголосив, що подібні вибухи не лише знищують особовий склад ворога, а й діють на психологічні настрої росіян та місцевих колаборантів.

Дивіться також 4 – "важкі", юнак – у критичному стані: що відомо про постраждалих після обстрілу Запоріжжя

Депутат повідомив, що приліт відбувся 27 березня по одному з технікумів, де базувалися окупанти. Технікум слугував командним пунктом окупантів в Мелітополі.

Він перебуває фактично у центрі міста, зараз уточнюється кількість жертв з боку окупантів.

Важливо, що це відбулося серед білого дня, це дуже символічно для Мелітополя, бо сьогодні в місті діє велика кількість колаборантів і перебуває велика кількість ворожих сил, зокрема і їхніх управлінських кадрів,

– додав спікер.

Така "бавовна" дає ворогові зрозуміти, що він ніде не може відчувати себе в безпеці.

Ситуація в Запоріжжі

Ашурбеков повідомив, що загалом в Запорізькій області ситуація спокійна, однак лінія фронту постійно в напруженні. Зараз окупанти там зайняли оборонні позиції і українські військові намагаються невеликими групами, розвідкою боєм аналізувати ситуацію і готуватися до наступу.

Це паралельно відбувається з ударами по тимчасово окупованій території: починаючи з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Енергодара, Токмака. Це в цілому складає одну велику модель підготовки до контрнаступу і ми всі віримо, що він буде по Запорізькому напрямку,

– резюмував депутат Запорізької обласної ради.

Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область

Нагадаємо, що 27 березня президент України Володимир Зеленський приїхав на передову в Запорізькій області.

За словами Ашурбекова, президент приділяє багато уваги Запорізькому напрямку, це не перший його візит з початку повномасштабної війни.

Подібними візитами президент показує наскільки Запорізький регіон стратегічно важливий в цілому для оборони та для контрнаступу,

– зауважив мовець.

Президент відвідав ключові місця Запоріжжя: від фронту до будинків, в які влучали ракети. Побачив ситуацію на власні очі і поспілкувався з постраждалими.

Зеленський в Запоріжжі: дивитись відео

Ворог продовжує обстрілювати Запоріжжя: що відомо