Аварійне скидання боєприпасу, – військовий експерт назвав причину "бавовни" під Краснодаром
Біля міста Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краю Росії 2 липня пролунали гучні вибухи, а біля аеродрому утворилася величезна вирва. Не спрацював двигун у ракети Х-22, яку пускали росіяни, вона впала, у такий спосіб виникла вирва.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров. За його словами, напрямок аеродрому окупанти використовували для обстрілів з бомбардувальників Ту-22М3 ракетами Х-22.
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Після падіння Х-22 утворилась вирва
Крамаров зазначив, що Х-22 – найважча крилата надзвукова ракета, яка є на озброєнні росіян. Біля аеродрому, з якого зокрема росіяни випускають "Шахеди", розташований пусковий рубіж ракет Х-22, з якого вони летять в Україну.
Враховуючи характеристики ракети Х-22, є припущення серед експертів, що це був аварійний скид боєприпасу. Тобто не пішла ракета, не спрацював стартовий двигун, після її падіння утворилась така велика вирва,
– припустив він.
Як переконаний військовий експерт, це не результат дій ЗСУ. Якби Україна випустила по аеродрому ракети Storm Shadow, то вони б долетіли туди. Якби окупанти збили ці ракети, то вони не могли б утворити таку вирву.
Крамаров про останню "бавовну" під Краснодаром: дивіться відео
Вибухи у Краснодарському краю
- Російські ЗМІ повідомляють, що у районі Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краю, було дуже гучно у неділю, 2 липня. На північно-східній околиці міста розташований аеродром, біля нього утворилася величезна вирва.
- "Бавовна" сталася за 200 метрів від місцевого військового аеродрому. За версією російських ЗМІ, це могла бути ракета, що, ймовірно, летіла у бік складу ПММ. Пропагандисти припускають, що її збила ППО.
- Глибина вирви – 4 метри, а її діаметр – 10 метрів. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що загиблих та постраждалих немає. За його словами, об'єкти інфраструктури та будинки також вціліли.
- Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про запуск "Шахедів" з аеродрому Приморсько-Ахтарська. Вони заявляли про це 29 та 30 червня.