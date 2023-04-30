Поруч військові частини, – Чубаров назвав наслідки пожежі на нафтобазі у Криму

В тимчасово окупованому Севастополі 29 квітня трапилась потужна "бавовна" і було знищено 40 тисяч тонн палива. Проте гауляйтер міста Міхаїл Развожаєв вигадує, що це не вплине на ситуацію з постачанням палива в Севастополі.

Окупанти будуть говорити таке, щоб сховати наслідки цієї пожежі. Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, "бавовна" трапилась на спеціальному майданчику, куди підходили військові кораблі.

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Панічні настрої посилились

Він зазначив, що саме на цій нафтобазі військові кораблі заправлялися пальним.

Це спеціальний майданчик для військового Чорноморського флоту, і після пожежі та знищення такої кількості пального, навряд чи вони так легко виправлять цю ситуацію,

– наголосив він.

Чубаров нагадав про удари, яких було завдано по аеродрому у Новофедорівці у серпні 2022 року під Саками, знищення потужного складу боєприпасів під Джанкоєм – також у серпні, а ще підрив Кримського мосту у жовтні того ж року.

"Після цих інцидентів в Криму панували потужні панічні настрої – серед прихильників окупантів. Удари по нафтобазі в Севастополі справили такі самі сильні враження на них і посіяли паніку. І навпаки ті кримчани, хто очікує деокупації Криму, відчувають піднесення", – зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Одна з головних цілей

Уряд країни-агресорки 27 квітня ухвалив закон щодо виділення додаткових грошей на роботу поромної переправи, до якої залучено 6 поромів, – приблизно 27 мільйонів доларів.

Це великі кошти для такої переправи, і це говорить про те, що окупанти будуть посилювати в Криму потенціал саме поромної переправи. І ми оцінюємо це як альтернативне чи додаткове сполучення у випадку, якщо виникнуть проблеми з Кримським мостом,

– підкреслив співрозмовник.

Загалом окупанти міркують абсолютно логічно, на думку Рефата Чубарова, тому що звільнення Криму почнеться якраз з ударів, зокрема, по Кримському мосту.

Чіткий меседж, що вже час бігти з Криму

Після вибухів і пожежі у Севастополі в Криму посилилась тенденція щодо евакуації родин військових та керівників каральних структур російської окупаційної адміністрації.

Росіяни кардинально збільшили контроль та охорону мостів – не тільки Кримського, але й тих, що розташовані всередині півострову. Наприклад, за переправами через впадини в сільській місцевості. Це свідчення підготовки окупантів до того, що вони називають "обороною" Криму,

– підкреслив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Українські військові, які раніше жили в Севастополі, коментуючи "бавовну" на нафтобазі, зазначали: якби вдарили правіше, могли влучити по місцю розташування військових частин російської армії.

"Поруч там побудували багатоповерхове житло. І можливо це є однією з причин, чому не вдарили по військовій частині. Проте завдання удару по нафтобазі є хорошим початком, який дає чіткий меседж всім тим, хто в Криму, що вже час їм бігти звідти, адже буде продовження таких дій", – наголосив він.

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Феодосії варто підготуватися

Чубаров також розповів, що окрім знищенної великої нафтобази в Севастополі, на території Криму також є подібний об'єкт у Феодосії. Ця нафтобаза також тепер пов'язана з забезпеченням Чорноморського флоту і всіх об'єктів військової інфраструктури Росії.

"Феодосійська нафтобаза споруджена у такий спосіб, щоб там можна було зливати пальне з танкерів і кораблів, якими воно перевозиться. І в пабліках вже попереджають, що Феодосії варто підготуватися", – відзначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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