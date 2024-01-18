Більшість підтримує допомогу Україні, – Байден про зустріч з конгресменами

Джо Байден напередодні провів зустріч з конгресменами. Спілкуючись з журналістами, американський лідер висловився щодо допомоги Україні.

Представники ЗМІ спитали Джо Байдена про підтримку Україні після зустрічі, яку він провів з конгресменами. Президент США вважає, що схвалення військової допомоги для нашої держави таки підтримає більшість.

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Не виключає "катастрофічний варіант"

Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні,

– зазначив Джо Байден.

Водночас він зазначив, що може бути і провал у голосуванні, яке стосується виділення додаткового пакета допомоги для України. Такий перебіг подій американський лідер вважає "катастрофою".

"Питання – чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою", – зазначив Байден.

Звернімо увагу, що раніше журналісти писали про те, що Джо Байден погодився піти на посилення імміграційної політики й укріпити південний кордон США. Це вимушений крок для того, щоб забезпечити виділення допомоги нашій державі.

Також журналісти The Wall Street Journal кажуть, що це необхідно американському лідерові, щоб відвернути критику від себе. Згідно з останніми опитуваннями, американців не влаштовує політика глави США щодо іммігрантів.

Білий дім про зустріч Байдена з конгресменами

У Білому домі також прокоментували зустріч Джо Байдена з конгресменами 17 січня. Зазначають, що американський лідер чітко сказав про те, що бездіяльність Конгресу загрожує національній безпеці США, НАТО та решти вільного світу.

Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США,

– пояснили в Білому домі.

Також зазначають, що американський лідер дав чітко зрозуміти, що вони повинні діяти зараз, щоб вирішити виклики на кордоні США. Крім того, Джо Байден запевнив, що його надихає прогрес, якого вдалося досягнути у двопартійних переговорах, які ведуться у Сенаті.

"Він висловив свою прихильність досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні. Президент закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити повну додаткову програму з національної безпеки", – запевнили у Білому домі.

Зауважимо, що на кону виділення Україні додаткового пакета допомоги у розмірі 61 мільярд доларів. Ці кошти необхідні нам не лише для оборони, а й для того, щоб продовжувати звільняти території нашої країни з-під російської окупації.