Байден 28 лютого поговорить із союзниками про російську агресію

Джо Байден 28 лютого проведе телефонні розмови із союзниками та партнерами. Американський лідер говоритиме з ними про агресію Росії щодо України.

Вже п'яту добу триває війна Росії проти України. Окупанти руйнують українські міста та відкривають вогонь по житлових будинках, дитсадках, вбивають мирних людей. Натомість українці мужньо захищаються.

Читайте також Штат Нью-Йорк забороняє бізнес із Росією та вилучає з неї всі інвестиції

Байден поспілкується з партнерами про Україну

Джо Байден поспілкується про російську агресію щодо України з партнерами та союзниками. Телефонна розмова відбудеться 28 лютого, о 11:15 за східним часом (о 18:15 за Києвом). Політики напрацюють спільну позицію.

У Білому домі додали, що 27 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен та його колеги з G7 обговорили "єдину відповідь на вторгнення Росії" у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

США виділили Україні термінову допомогу

Сполучені Штати 26 лютого на тлі вторгнення держави-агресорки вирішили виділити Україні 600 мільйонів доларів фінансової допомоги. Відповідне розпорядження дав Джо Байден.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.