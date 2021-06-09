Байден ще на рік продовжив санкції проти Білорусі

Президент США Джо Байден 8 червня ще на рік продовжив дію санкцій проти Білорусі. Вперше обмеження запровадили у 2006 році.

Деталі обмежень

Дії певних членів уряду Білорусі продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та закордонній політиці США. Про це мовиться у заяві Байдена.

Читайте також Лукашенко підписав новий диктаторський закон: як він посилить покарання за протести

Надзвичайна ситуація, оголошена 16 червня 2006 року, має продовжити діяти після 16 червня 2021 року. Тому, відповідно до закону про надзвичайні ситуації, я продовжую на рік надзвичайну ситуацію оголошену виконавчим указом 13405,

– наголосив президент.

Що відомо про санкції

Вперше обмеження запровадив президент США Джордж Буш-молодший у 2006-му році. Причиною стали:

порушення білоруською владою прав людини;

проведенням виборів, які міжнародна спільнота визнала недемократичними.

Рішення про продовження указу 13405 схвалюють щорічно. Якщо президент США не продовжує його дію через рік після підписання, то протягом 3 місяців він автоматично втрачає силу. Наприклад, минулого року, тодішній президент США Дональд Трамп також продовжив дію санкцій проти Білорусі.

Зауважимо, 28 травня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США разом з Європейським Союзом планують ввести санкції проти ключових представників білоруської влади. Це пов'язано із цинічною посадкою у Мінську літака та затримання опозиційного активіста Романа Протасевича.

У США зазначають, що такі заходи необхідні для того, щоб притягнути режим самопроголошеного президента Білорусі до відповідальності, а також продемонструвати прихильність до білоруського народу.