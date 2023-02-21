Зустріч Байдена і Дуди у Варшаві: пролунали перші заяви політиків

Джо Байден 21 лютого перебуває з офіційним візитом у Польщі. Президент США вже зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.

Джо Байден подякував Дуді за надзвичайну підтримку України. Зокрема, за те, що Польща прийняла так багато українців, які рятувалися від війни.

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Байден наголосив, що підтримка України залишається непохитною.

Окрім того, президент США наголосив: зв'язок між польським та американським народами – надзвичайно сильний. Попереду країни чекає чимало викликів. Водночас разом вони впораються.

Дуда подякував Байдену за його візит до Києва

Дуда зауважив, що візит Байдена до Києва 20 лютого – акт великої мужності, який став важливим знаком для багатьох. Вільний світ та його лідер – поряд з українцями.

І це була велика відвага, за що я вам неймовірно вдячний. Я уявляю, наскільки складно це було, особливо для тих, хто відповідальний за безпеку пана президента. Це важка їхня праця. Дякую, пане президенте, за це рішення,

– заявив Дуда.