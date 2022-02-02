Байден схвалив перекидання нових військ США до Європи, – ЗМІ

Джо Байден офіційно схвалив рішення про відправку тисяч американських військових до Східної Європи. Перекидання відбудеться найближчими днями.

У Пентагоні про розгортання сил США повідомлять 2 лютого. Перекидання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через агресію Росії поблизу кордонів України.

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Відправка включатиме приблизно 2 000 американських військових до Польщі та ще кілька тисяч у південно-східні країни НАТО, включаючи Румунію,

– пише CNN, посилаючись на джерела.

За словами співрозмовників, частина військ, які будуть розгорнуті незабаром, уже розміщені в Європі. Прибудуть й інші, що наразі базуються в США та перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Що відомо про військових США в Європі

США не мають намірів перекидати свої сили в Україну . Якщо Кремль таки піде на нове вторгнення, Захід насамперед завдасть ударів по російській економіці.

Видання The New York Times 24 січня, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена, поінформувало, що президент Сполучених Штатів розглядає можливість розмістити декілька тисяч американських військових, а також авіацію і кораблі у країнах Балтії та Східній Європі.

Співрозмовники NYT також вказали, що під час зустрічі 22 січня в заміській резиденції глави держави Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону запропонували Джо Байдену декілька варіантів дій щодо переміщення американських військових ближче до кордону з Росією.

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