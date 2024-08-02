Байден та Гарріс зустріли звільнених після обміну американців: зворушливі кадри
Чинний президент США та кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс зустріли обміняних ув'язнених на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном.
Їх повернули під час масштабного обміну між Заходом та Росією, який відбувся 1 серпня 2024 року. Джо Байден розповів, що Росія отримала 10 осіб, а Захід – 16, пише 24 Канал.
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Як Байден та Гарріс зустріли обміняних
Під час трансляції Білого дому показали, що визволених співгромадян зустрічали на аеродромі:
- президент Джо Байден,
- віцепрезидентка Камала Гарріс,
- родичі та колеги.
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Відомо, що обмін відбувався в Анкарі – столиці Туреччини. Саме звідти громадяни прибули в США. Зокрема, вдалось повернути:
- журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича;
- колишнього морпіха Пола Вілана;
- журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву;
- російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу.
Зустріч визволених з Росії громадян / скриншоти з відео та фото AР
Також з Росії на свободу визволили:
- політика Ілля Яшина;
- ексдепутатку міської думи Томська, екскоординаторку обласного штабу Навального Ксенію Фадєєву;
- ексспівголову "Меморіалу" Олега Орлова;
- екскоординаторку штабу Олексія Навального в Уфі Лілію Чанишеву;
- художницю Олександру Скочиленко.