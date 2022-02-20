Байден готовий до контактів з Путіним у будь-який час, – Держдеп про ситуацію довкола України

Джо Байден готовий розмовляти з Володимиром Путіним у будь-який час. Все для того, аби врегулювати ситуацію довкола України та на Донбасі.

Формат розмови також може бути будь-який. Про це в ефірі телеканалу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Політик наголосив, що розмова може бути у будь-який час та в будь-якому форматі, головне – щоб вона змогла запобігти війні.

Блінкен також підтвердив, що наступного тижня у Європі планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Дмитром Лавровим.

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