Байден готовий до контактів з Путіним у будь-який час, – Держдеп про ситуацію довкола України
20 лютого 2022 , 17:51Читать новость на русском
Джерело:CNN
Джо Байден готовий розмовляти з Володимиром Путіним у будь-який час. Все для того, аби врегулювати ситуацію довкола України та на Донбасі.
Формат розмови також може бути будь-який. Про це в ефірі телеканалу заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Політик наголосив, що розмова може бути у будь-який час та в будь-якому форматі, головне – щоб вона змогла запобігти війні.
Блінкен також підтвердив, що наступного тижня у Європі планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Дмитром Лавровим.
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