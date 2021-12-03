Байден готує відповідь Росії на випадок вторгнення в Україну

У США працюють над низкою ініціатив через агресивні дії Росії. Зокрема, готують відповідь у випадку, якщо Кремль наважиться на нове вторгнення в Україну.

Про це американський президент Джо Байден розповів під час брифінгу 3 грудня. Політик запевнив, що він та його колеги постійно контактують з Україною та союзниками США в Європі.

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Зазначимо, що нещодавно глава Офісу Президента Андрій Єрмак двічі за тиждень спілкувався з Джейком Салліваном, радником Байдена з питань нацбезпеки. Посадовці обговорили актуальні питання, серед яких – стягування російських військ до кордону України.

Про що попередив Джо Байден

Байден заявив, що у США працюють над комплексом антиросійських ініціатив. За його словами, це буде "всеосяжний та змістовний набір заходів". Їх готують для того, щоб завадити Путіну ухвалити рішення, якого "всі побоюються". Говорячи про це, американський президент мав на увазі нове масштабне вторгнення в Україну.

У США стурбовані ситуацією біля кордонів України

Раніше американський генерал Марк Міллі наголосив, що розвідка США відстежує все, що відбувається на російсько-українському кордоні. Він застеріг, що Вашингтон занепокоєний, адже нове вторгнення може дестабілізувати ситуацію у всьому світі. Тоді на карту будуть поставлені важливі інтереси нацбезпеки США та країн-членів НАТО.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Росія повинна відвести війська від кордону з Україною. Він закликав Москву поважати суверенітет й територіальну цілісність України, піти на деескалацію й імплементувати Мінські домовленості. Чиновник попередив очільника російського МЗС про жорсткі санкції у випадку відкритої атаки на Україну.

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