Байден говорив Путіну про два шляхи відносин США з Росією, – Білий дім

Під час розмови 30 грудня Джо Байден озвучив Володимиру Путіну два шляхи подальшого розвитку відносин між країнами. За його словами, вони залежатимуть від майбутніх дій Росії.

Президент Сполучених Штатів зазначив, що перший – це шлях дипломатії, який веде до деескалації ситуації на сході України. Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому

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Інший шлях сфокусований на стримуванні, включаючи серйозні витрати та наслідки, якщо Росія обере варіант вторгнення в Україну. Ці витрати включають економічні заходи,

– вказують в адміністрації Джо Байдена.

Водночас наголошується, що наразі США зосереджені на діях, а не на словах. Там продовжують уважно стежити за пересуванням і нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та готуватися до будь-якого рішення, яке зрештою ухвалить Путін.

Байден закликав знизити напругу

Своєю чергою речниця Білого дому Джен Псакі додала, що під час розмови 30 грудня американський лідер закликав країну-агресора знизити напруженість у відносинах з Україною.

За її словами, Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія наважиться на вторгнення на територію української держави.

Попередня розмова Байдена та Путіна: дивіться відео

Розмова Джо Байдена та Путіна пройшла 30 грудня та тривала приблизно годину.