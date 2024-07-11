Аби Путін не переміг: Байден і прем'єр Британії дійшли важливого висновку щодо війни в Україні

Президент США Джо Байден та прем'єр Британії Кір Стармер дійшли згоди у тому, що Україна потребує їхньої допомоги. Тому, вони обговорили продовження надання нашій державі усієї необхідно підтримки.

Першочергово це необхідно, аби не допустити перемоги таких агресорів, як Путін. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті британського уряду.

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Про що розмовляли Байден та Стармер

Вчора ввечері, 10 липня новообраний прем'єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом у Білому домі. Лідери обговорили важливість НАТО та особливих відносин у контексті нинішніх геополітичних викликів.

Зокрема, вони порушили питання війни в Україні, яку цинічно розв'язала Росія.

Вони погодилися, що ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну та не допустити перемоги таких агресорів, як Путін,

– йдеться у пресрелізі.

Байден та Стармер також погодились, що на 75-му році свого існування Північноатлантичний альянс став "сильнішим та згуртованішим, ніж будь-коли". Вони обговорили ситуацію в Ізраїлі та Газі, зокрема, "спільне прагнення до негайного припинення вогню".

Зазначимо, що нещодавно, 4 липня, у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори, де лейбористи під керівництвом Кіра Стармера здобули перемогу з 410 місцями. Так, вони фактично "розгромили" на цих виборах консерваторів.

Нагадаємо, Джо Байден закликав зміцнити оборонний потенціал та нагадав, що на саміті НАТО два роки тому країни-члени Альянсу започаткували план модернізації оборони. Він додав, зараз не можна дозволити Альянсу відставати від Росії.