Байден у Києві: у мережі жартують, куди б міг завітати президент США

На тлі візиту важливого топгостя у Київ, українці припустили, що це може бути президент США Джо Байден. У мережі пожартували, куди б міг завітати американський лідер.

Журналісти вже підтвердили, що президент США Джо Байден 20 лютого приїхав до Києва. Американський лідер відвідав Україну перед річницею повномасштабного вторгнення Росії.

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Куди б міг завітати Байден в Україні

Українці заполонили мережу жартівливими картинками, на яких зображений президент США Джо Байден. Люди шуткують, що американський лідер нібито відвідав в Україні магазин АТБ, кав’ярню Aroma Kava та інші заклади.

Мережу заполонили меми з Байденом / місцеві телеграм-канали

Насправді Байден приїхав до Харкова! Йому показують руйнування на Північній Салтівці,

– жартують українці.



"Байден у Харкові" / мем з місцевих телеграм-каналів

"Байден на залізничному вокзалі в Харкові спілкується з молоддю про нові поставки винищувачів F-16", – пишуть люди.



"Байден на залізничному вокзалі в Харкові" / мем з місцевих телеграм-каналів

Окрім цього, про візит президента США також повідомив Марк Фейгін.

Байден прибув до Києва,

– написав він.

На це вже також відреагували у мережі:

"Гончаренко в Одесі"

"Арестович у Києві, – Фейгін"

"Байден переносить свою ставку під Вінницю"

"Загубив фото, де Байден виступає в Раді. Киньте, пліз"



"Перше фото з кабінету Путіна" / місцеві телеграм-канали

До речі, після того, як у мережі з’явилася інформація про можливий візит Байдена, по всій Україні почала лунати повітряна тривога.

Джо Байден, пройдіть в найближче укриття,

– жартують українці.