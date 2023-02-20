"Україна відчуває підтримку США": Зеленський показав, як приймали Байдена у Києві
Джерело:Володимир Зеленський
Сьогодні, 20 лютого, до Києва з візитом прибув американський президент Джо Байден. Він зустрівся з лідером України Володимиром Зеленським.
Байден прибув до столиці о 8 ранку. Потім він відправився до Маріїнського палацу.
Важливо Це неймовірно вас бачити, – Байден Зеленському під час історичного візиту в Київ
Як приймали Байдена у Києві
Володимир Зеленським оприлюднив відео, на якому можна побачити, як у столиці зустрічали Джо Байдена.
Кортеж президента США прибув до Маріїнського палацу після 8:30. На вході американського лідера зустріли Володимир Зеленський і його дружина Олена.
Після цього Байден привітався з іншими поважними українськими особами. Серед них – очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та інші.
Україна відчуває підтримку Сполучених Штатів і особисто президента Джозефа Байдена у ці нелегкі часи боротьби,
– наголосив Зеленський.
Байден у столиці України: дивіться відеоЦікаво! Байден раніше бував в Україні, але не у статусі президента США. Він відвідував Україну за каденції Барака Обами у статусі віцепрезидента.
Візит Байдена в Україну: що відомо
- Під час переговорів із Зеленським Байден заявив, що йому приємно повернутися в Київ. Прибувши у столицю, його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.
- Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США на пів мільярда доларів. Мовиться про поставку критично необхідного озброєння.
- Також президент США анонсував нові масштабні санкції проти Росії. Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що в Києві вирішуються чимало питань.