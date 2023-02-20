"Україна відчуває підтримку США": Зеленський показав, як приймали Байдена у Києві

Сьогодні, 20 лютого, до Києва з візитом прибув американський президент Джо Байден. Він зустрівся з лідером України Володимиром Зеленським.

Байден прибув до столиці о 8 ранку. Потім він відправився до Маріїнського палацу.

Важливо Це неймовірно вас бачити, – Байден Зеленському під час історичного візиту в Київ

Як приймали Байдена у Києві

Володимир Зеленським оприлюднив відео, на якому можна побачити, як у столиці зустрічали Джо Байдена.

Кортеж президента США прибув до Маріїнського палацу після 8:30. На вході американського лідера зустріли Володимир Зеленський і його дружина Олена.

Після цього Байден привітався з іншими поважними українськими особами. Серед них – очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та інші.

Україна відчуває підтримку Сполучених Штатів і особисто президента Джозефа Байдена у ці нелегкі часи боротьби,

– наголосив Зеленський.

Байден у столиці України: дивіться відео

Візит Байдена в Україну: що відомо

Під час переговорів із Зеленським Байден заявив, що йому приємно повернутися в Київ. Прибувши у столицю, його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США на пів мільярда доларів. Мовиться про поставку критично необхідного озброєння.

Також президент США анонсував нові масштабні санкції проти Росії. Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що в Києві вирішуються чимало питань.

Байден раніше бував в Україні, але не у статусі президента США. Він відвідував Україну за каденції Барака Обами у статусі віцепрезидента.