CША запровадять нові санкції проти Росії, їх оголосять впродовж тижня, – Білий дім

Джо Байден 20 лютого прибув до Києва. У Білому домі зазначили, що США запровадять нові санкції проти Росії.

Джо Байден заявив, що нові санкції проти держави-агресорки оголосять вже цього тижня. Зауважимо, що також президент США повідомив про черговий пакет військової допомоги для України.

Зверніть увагу Байден приїхав до Києва

Цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від військової машини Росії або заповнити її,

– підкреслив Джозеф Байден.

Також американський лідер зазначив, що за останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, аби допомогти захистити Україну. Зокрема, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку. Байден підкреслив, що ця підтримка триватиме й надалі.

Коротко про візит Джо Байдена до України

Президент США Джо Байден прибув до Києва 20 лютого. Американський лідер приїхав до України перед річницею повномасштабного вторгнення Росії.

Байден вже зустрівся з Володимиром Зеленським. У мережі показали, як два лідери пройшлися Михайлівською площею.

Згодом президент США оголосив про виділення пів мільярда доларів додаткової допомоги Україні. Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про "далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше".