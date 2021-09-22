Байден і Макрон обговорили скандал з підводними човнами: посол Франції повернеться до США

Джо Байден обговорив з Еммануелем Макроном скандал із розірванням контракту щодо підводних човнів. Телефонна розмова президентів відбулася 22 вересня.

Глави США та Франції вирішили розпочати процес двосторонніх консультацій, щоб забезпечити довіру між двома країнами.

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Вони (Байден і Макрон – 24 канал) зустрінуться в Європі наприкінці жовтня, щоб досягти загального розуміння та зберегти динаміку цього процесу,

– зазначили у Білому домі.

У ході розмови Еммануель Макрон ухвалив рішення про повернення посла Франції до США. З наступного тижня дипломат приступить до інтенсивної роботи з посадовими особами високого рангу.

Створення нового партнерства

Президенти також обговорили створення нового партнерства у сфері безпеки (AUKUS) за участю Австралії, Великобританії та США.

Два лідери погодилися, що ситуація тільки виграла б від відкритих консультацій між союзниками з питань, що становлять стратегічний інтерес для Франції та інших європейських партнерів,

– додали в адміністрації Байдена.

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