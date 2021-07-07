Байден може натякнути Зеленському на Коломойського, – Лещенко

Ігорю Коломойському в Україні досі не вручили підозри у справі "Приватбанку". Про те, чи є підозра олігарху у США, невідомо. Це питання можуть обговорити на зустрічі Володимир Зеленський та Джо Байден.

Таку думку висловив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. Він не виключає, що це питання можуть порушити.

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"Не виключаю, що під час розмови Байден може натякнути Зеленському. Мовляв, ми розслідуємо, а де ваше розслідування", – зазначив Лещенко.

Підозру Коломойському має висунути велике журі штату Огайо, яке оперує матеріалами Міністерства юстиції та ФБР. Найімовірніше, президент США знатиме, чи таку підозру висунуто і затверджено.

Зеленський скаже, що це справа Національного антикорупційного бюро, а там немає підозри, оскільки не зібрано достатньо доказів. Це діалог, у якому ніхто нікого в кут не зажене,

– зауважив Лещенко.

За його словами, низка осіб, які можуть бути причетні до махінацій у "Приватбанку", вже отримали підозру. Однак не Коломойський.

"Треба, щоб хтось почав співпрацювати зі слідством. Потрібні серйозні докази", – пояснив Лещенко.

Підозра Коломойському у США

Джо Байден ще 7 червня запросив Володимира Зеленського у Вашингтон. Зустріч відбудеться вже наприкінці липня.

Нікому невідомо, чи є підозра Коломойському у США, адже влада не розголошує такої інформації. Так було і з олігархом Дмитром Фірташем – він дізнався про свій статус підозрюваного у США лише тоді, коли намагався приїхати туди.

"Так само Коломойський досі не знає. Він не може це перевірити, бо не виїжджає за кордон", – сказав Лещенко.

Мовиться про справу "ПриватБанку", коли з нього вилучали гроші через різні підставні компанії. Як зазначив Лещенко, ці гроші потрапляли на американський фінансовий ринок, щоб пізніше купити нерухомість у кількох штатах Америки.

Лещенко про підозру Коломойському: дивіться відео