Байден може "просунути" заявку України про вступ до НАТО до кінця свого терміну, – FT

Джо Байден може "просунути" заявку України на вступ до НАТО до кінця свого терміну на посаді президента США. Ознаки цього з'явилися під час поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних західних чиновників. Водночас автори матеріалу не уточнюють, як саме Байден може "просунути" заявку України за кілька місяців у Білому домі.

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Байден готовий до зміни статусу України в НАТО

Після свого візиту до США Зеленський заявив, що жовтень буде "часом прийняття рішень".

Західний чиновник, обізнаний про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить свою посаду в січні,

– йдеться в матеріалі FT.

Зазначається, що в останній поїздці до Європи перед тим, як піти з посади президента, Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.

Наразі більшість членів НАТО вважають, що вступ України до Альяну неможливий без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території поширюється положення про взаємну оборону.

Деякі політики також пропонують модель членства Західної Німеччини в Альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни і возз'єднання зі східними регіонами.

Земля в обмін на членство в НАТО – це єдине рішення, всі це знають. Ніхто не скаже про це вголос, але це єдина стратегія,

– пояснив неназваний високопоставлений західний посадовець

До слова, 1 жовтня, в День захисників та захисниці, до Києва прибув представник НАТО в Україні Патрік Тернер. За його словами, НАТО надалі надаватиме потужну підтримку Україні на шляху до членства в Альянсі.