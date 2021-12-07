Байден може запропонувати Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, – ЗМІ

Дипломатка Бріджит Брінк може стати претенденткою на посаду посла США в Україні. Її кандидатуру запропонує Джо Байден.

Остаточне рішення наразі не схвалили. Це попри те, що посада посла США в Києві вакантна ще з 2019 року.

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Чому США так довго не можуть призначити посла

Призначення послів США у багатьох країнах відбувається з великою затримкою через опозицію республіканців у Сенаті, який і має затвердити кандидатів. Так, сенатор-республіканець Тед Круз виступає проти будь-яких кандидатів через його незгоду з адміністрацією Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Проте, колишній посол США в Україні та експерт із європейських питань Інституту миру США Вільям Тейлор зазначає, що адміністрація Байдена навіть не подала кандидатуру. Тому наразі немає сенсу говорити про опозицію республіканців.

Інші ймовірні кандидати

Від травня 2019 року США не мають свого посла в Україні. Є лише тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

На початку липня 2021 року ЗМІ писали, що новим послом може стати Джордж Кент.

Однак згодом сам Кент пояснив, що найближчим часом Вашингтон назва ім'я посла. Тоді він зауважив, що адміністрація в процесі відбору посла і запевнив, що це є одним із пріоритетів роботи.

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Наразі Бріджит Брінк очолює посольство США у Словаччині. За каденції Барака Обами дипломатка була помічницею держсекретаря США у справах Європи і Євразії.