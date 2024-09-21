Володимир Зеленський у Білому домі 26 вересня представить Джо Байдену план перемоги України. Майкл Карпентер запевнив, що Вашингтон хоче узгодити стратегічні цілі із Києвом на останні 4 місяці роботи адміністрації президента США.

Директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США розповів "Голосу Америки", що в Білому Домі з нетерпінням чекають презентації плану перемоги. Днями український президент розкрив перші три пункти плану.

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Що кажуть в США про доручення Байдена

Майкл Карпентер заявив, що Україна – це топпріоритет для Джо Байдена, який хоче бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини.

Щодо плану, то директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США сказав, що Володимир Зеленський хотів приїхати в США та поінформувати про цей план президента Байдена особисто.

Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо,

– запевнив американський посадовець.

Він відповів на питання, чи варто Україні розраховувати на повну підтримку цього плану з боку адміністрації Байдена. Карпентер пояснив, що він не знає, що міститься у плані, тож не може сказати, якою буде реакція. Проте пояснив, що президент Байден абсолютно рішуче налаштований:

підтримати Україну,

поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді.

І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить,

– підсумував Карпентер.

До речі, вже відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться також з кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Український лідер представить їм план перемоги України.

Володимир Зеленський анонсував зустріч з кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, яка, ймовірно, відбудеться 26 – 27 вересня.