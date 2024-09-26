Байден наказав виділити Україні 375 мільйонів доларів "на предмети оборонного призначення"

У четвер, 26 вересня, у США виділили підтримку для України. Ідеться про оборонне призначення. Згодом у Пентагоні конкретизували, що увійшло в пакет.

Повідомлення Байдена про виділення допомоги з'явилося на сайті Білого дому. Цікаво, що в пакет увійшли ракети класу "повітря-земля" – ЗМІ припускали, що це боєприпаси для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам вражати цілі далеко від лінії фронту та дії російської ППО. Та Пентагон не навів деталей щодо марки ракет.

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США виділили 375 мільйонів доларів

На офіційному сайті Білого дому президент США Джозеф Байден опублікував наказ, у якому йдеться про виділення Україні 375 мільйонів доларів. Це вартість "оборонних товарів та послуг Міністерства оборони, а також військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні". Військову допомогу з цього пакета надаватимуть негайно.

На що підуть кошти – деталі від Пентагону

"Сьогодні міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією. Це включає санкціонування пакета президентських розпоряджень (PDA), який оцінюється в 375 мільйонів доларів США, щоб забезпечити Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи зброю повітря-земля, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю", – написали там.

В пакет увійдуть:

боєприпаси повітря-земля;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів та 105 міліметрів;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

M1117 Armored Security Vehicles;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

легкі тактичні автомобілі;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

HIMARS і M1117 дуже добре показали себе на фронті, тому ця зброя завжди потрібна. А про гостру потребу в 155-міліметрових боєприпасах годі й говорити – вони в дефіциті.

Цікаво, що за даними осінтерів, під "боєприпасами повітря-земля" Пентагон міг "заховати" JSOW, здатні вражати цілі на відстані у понад сотню кілометрів.