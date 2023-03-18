"Виправданий": Байден вперше прокоментував ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Зокрема, мовиться про воєнний злочин незаконної депортації дітей з України.

Володимир Зеленський сказав, що цей ордер – це історичний момент, з якого починається історична відповідальність. Президент США заявив, що ордер на арешт Путіна є "дуже сильним аргументом".

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Що сказав Байден про ордер на арешт Путіна

Я вважаю, що це (ордер на арешт МКС Путіна – 24 Канал) виправдано. Путін явно вчинив військові злочини,

– заявив Джо Байден.

Американський лідер також додав, що рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт Владіміра Путіна є "дуже сильною позицією", хоч Сполучені Штати не є членом Міжнародного кримінального суду.

Ордер на арешт Путіна: коротко