"Виправданий": Байден вперше прокоментував ордер на арешт Путіна
Джерело:CNN
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Зокрема, мовиться про воєнний злочин незаконної депортації дітей з України.
Володимир Зеленський сказав, що цей ордер – це історичний момент, з якого починається історична відповідальність. Президент США заявив, що ордер на арешт Путіна є "дуже сильним аргументом".
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Що сказав Байден про ордер на арешт Путіна
Я вважаю, що це (ордер на арешт МКС Путіна – 24 Канал) виправдано. Путін явно вчинив військові злочини,
– заявив Джо Байден.
Американський лідер також додав, що рішення суду в Гаазі видати ордер на арешт Владіміра Путіна є "дуже сильною позицією", хоч Сполучені Штати не є членом Міжнародного кримінального суду.
Ордер на арешт Путіна: коротко
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через ситуацію в Україні. Також видали ордер на арешт уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
- Суд ухвалив рішення через ймовірну відповідальність за воєнний злочин, а саме – незаконну депортацію дітей.
- Тобто тепер російського диктатора мають право заарештувати на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут. Мовиться про фактично всі країни Європи, Канаду, Японію та деякі африканські держави.
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, мовляв, рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення. Адже Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе.
- Віцепрем'єр-міністр, міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб заявив, що Лондон сприятиме Міжнародному кримінальному суду в його розслідуваннях для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.